North American Maiden Winners May 11

California Chrome–Seattle Artist by Stormy Atlantic; SEACHROME, f, 2, IND, Msw, 5-11, 5f, 1:00 2/5. B-California Chrome Syndicate & Paul King (KY.).

Good Samaritan–Charlene’s Pal by Proud Citizen; HUNTERTOWN, c, 2, IND, Msw, 5-11, 4 1/2f, :54 1/5. B-Derby Lane Farm, LLC (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bodemeister–Ada Lovelace by Algorithms; INDIAN EMPIRE, g, 3, MNR, Msw, 5-10, 6f, 1:13 2/5. B-Royal Oak Farm Inc & Bodemeister Syndicate (WV.).

Exaggerator–Escape to Malibu by Malibu Moon; MISS PAB, f, 3, FL, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.).

Flashback–Our Treasure by Repent; AYE, g, 3, PRX, Mcl 10000, 5-11, 7f, 1:27 3/5. B-Adam Parker & Suzette Parker (PA.). $12,000 2021 FTMTYO.

Foreign Policy–Buena Fortuna (MEX) by Election Day (IRE); KALEO, g, 3, WRD, Msw, 5-11, 1m, 1:39 1/5. B-Kari Craddock (OK.).

Gormley–Eight Dancers by Capitano; EIGHTY EIGHT KEYS, f, 3, PRX, Msw, 5-11, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Fox Tale And Paladin of PA, Inc. (PA.).

Nyquist–Mumtaazah by Tapit; EMITYAAZ, f, 3, TDN, Msw, 5-11, 6f, 1:12 4/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Palace Malice–Lexington Girl by Storm Cat; BUSTER BRUNO, g, 3, PRX, Mcl 16000, 5-11, 6f, 1:13 1/5. B-Marathon Farms Inc. (MD.). $5,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Whirlin Curlin (SW$291,179).

Speightster–Parchisi by Street Cry (IRE); CIBOLO, c, 3, IND, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:05 . B-Jamie Rosales Carillo (IN.).

Street Boss–Starship Flare by Stevie Wonderboy; BOSSHIP, g, 3, FL, Msw, 5-11, 6f, 1:14 2/5. B-Sugar Plum Farm llc (NY.).

Tidal Volume–Dew It Right by Flower Alley; DEW IT WITH STYLE, f, 3, TDN, Msw, 5-11, 6f, 1:13 . B-Larry Waltz (OH.).

War Correspondent–Red Kitty by Eye of the Leopard; RUN KITTY, f, 3, MNR, Msw, 5-10, 4 1/2f, :54 . B-Calumet Farm (KY.).

Flat Out–Run Lady Run by Cherokee Run; FLAT FUN, g, 4, BTP, Mcl 5000, 5-11, 6f, 1:13 2/5. B-Elise W. Kendall & Scott Kendall (KY.).

Latent Heat–Victoria’s Strike by Smart Strike; OKLAHOMA HEAT, g, 4, WRD, Mcl 15000, 5-11, 1m, 1:41 . B-Sather Family LLC (OK.).

Proper Conquest–She Has a Heart by Lion Hearted; PRIME N PROPER, f, 4, IND, Mcl 5000, 5-11, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Ed Miller (IN.).

Shackleford–Croon by Indian Charlie; CANARY, f, 4, BTP, Mcl 25000, 5-11, 6f, 1:14 2/5. B-Dede McGehee (KY.).

Street Life–Simplistic by Andromeda’s Hero; FASTLIFE, f, 4, PRX, Mcl 10000, 5-11, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Solomon Maragh (CA.).