North American Maiden Winners May 12

Khozan–Radical Grace by Utopia (JPN); VALENZAN DAY, c, 2, BEL, Msw, 5-12, 5f, :59 1/5. B-raul Mendoza & Santiago Mendoza (FL.). $15,000 2022 OBSMAR.

Ride On Curlin–Andiemac by Outflanker; COFFEEWITHCHRIS, g, 2, PIM, Mcl 40000, 5-12, 4 1/2f, :52 4/5. B-Thomas J. Rooney (MD.). $2,000 ’21 FTMYRL.

Violence–Frolic’s Revenge (MSW$346,075), by Vindication; DREW’S GOLD, c, 2, CD, Msw, 5-12, 5f, :58 2/5. B-Woodford Thoroughbreds, LLC (KY.). $25,000 ’21 KEESEP.

American Freedom–Wicked Speed by Macho Uno; FREEDOM SPEAKS, f, 3, GP, Msw, 5-12, a5f, :56 4/5. B-Hartmut H. Malluche & Silesia Farm (KY.). $37,000 ’20 FTKOCT; $145,000 2022 OBSJAN.

Can the Man–Gotagogotagogotago by Kipling; PATSY R, f, 3, WRD, Msw, 5-11, 6f, 1:11 . B-Hal Browning & Dave Faulkner (OK.).

Creative Cause–Barbecca by Cape Blanco (IRE); MAJOR LLOYD, g, 3, BTP, Mcl 12500, 5-12, 1mT, 1:38 2/5. B-St. Simon Place & Tom Conway (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Fiber Sonde–Remy Doodles by Grand Slam; REMYS GUNSMOKE, g, 3, CT, Msw, 5-11, 6 1/2f, 1:22 . B-Timothy C. Grams & Judith A. Grams (WV.).

Flat Out–She’s a Fleet by Afleet Alex; FLIPPIN, f, 3, WO, Moc 25000, 5-12, 5f, :59 . B-Phoenix Rising Farms (ON.). C$19,000 ’20 ONTSEP.

Fury Kapcori–Starship Crystal by Congrats; STARSHIP ABRAHAM, c, 3, GP, Msw, 5-12, a1 1/16mT, 1:42 . B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.).

Goldencents–Mad Heiress by Don’t Get Mad; MAD GOLD, c, 3, EVD, Mcl 12500, 5-11, 6f, 1:12 2/5. B-Angeline Dvorak Richardson &Michael J. Richardson (LA.).

Graydar–Song of Love by Changeintheweather; CROSSTOWN GIRL, f, 3, BEL, Mcl 25000, 5-12, 6f, 1:15 1/5. B-Everything’s Cricket Racing (NY.). $9,000 ’20 FTMYRL.

Include–Be True by Shakespeare; TRULY INCLUSIVE, f, 3, TDN, Msw, 5-12, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-4-J’s Stables (OH.). $12,000 ’20 KEESEP. *1/2 to True Cinder(MSW$548,000).

Into Mischief–Spanish Gold by Medaglia d’Oro; TREASURE HUNTING, c, 3, IND, Msw, 5-11, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Rush River Farm (KY.). $200,000 ’20 FTKOCT.

Maclean’s Music–Love in Tokyo by Tiznow; MOMMASGOTTARUN, f, 3, IND, Msw, 5-12, 5 1/2f, 1:04 . B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (ON.). $110,000 ’20 KEESEP.

Mastery–Scandal by Blame; GOSSIPING, f, 3, CT, Mcl 12500, 5-11, 7f, 1:27 3/5. B-Raydelz Stable (KY.).

Northern Afleet–Mecke’s Reflection by Mecke; NORTHERNREFLECTION, g, 3, EVD, Msw, 5-11, 1mT, 1:39 2/5. B-Roger D. Scruggs & Summer Hill Farm (LA.).

Overanalyze–Create a Legend by Meadowlake; BACOPA BAY, f, 3, BTP, Msw, 5-12, 6f, 1:14 2/5. B-Susan King (OH.).

Palace Malice–Dallas Cowgirl by Cowboy Cal; COWBOY MALICE, g, 3, PEN, Msw, 5-11, 6f, 1:11 2/5. B-Dr. Steve Jackson & Debbie Jackson (KY.).

Prayer for Relief–Chablack by Black Moonshine; TU CHA, f, 3, IND, Msw, 5-12, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Marvin A Johnson (IN.).

Runhappy–Mighty Fine by High Cotton; MIGHTY HAPPY, f, 3, WRD, Mcl 7500, 5-11, 5f, :59 3/5. B-Larry Hirsch (KY.).

Shakin It Up–Alaska Miss by Officer; S S ALASKAN CRUZ, g, 3, CT, Mcl 12500, 5-12, 7f, 1:29 2/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Street Sense–Miss Hetty by Congrats; HANNAH’S HAVEN, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-12, 6f, 1:10 3/5. B-Springhouse Farm, John F. Goldthorpe & American Equistock, Inc (KY.). $200,000 ’20 KEESEP; $25,000 2022 KEEJAN.

Strong Mandate–Lucky Mary G. by Forestry; WHAT SAY YOU, c, 3, PIM, Mcl 10000, 5-12, 6f, 1:11 3/5. B-Brenda Zietz (KY.).

Tom’s Ready–My Sweet Revenge by Vindication; QUITE READY, g, 3, GP, Mcl 25000, 5-12, a5 1/2f, 1:05 3/5. B-Valencia Leach & Francis Lagattuta (KY.).

Treasure Beach (GB)–Holyano by Holy Bull; DRINKSONTHEBEACH, g, 3, TDN, Msw, 5-12, 6f, 1:12 4/5. B-Orlyana Farm (FL.). $6,500 2021 OBSSUM.

Uncle Lino–Run Louis Run by Louis Quatorze; C R’S UNCLE LINO, g, 3, CT, Msw, 5-11, 6 1/2f, 1:21 . B-Cleil W Albrite Jr. (WV.).

Unified–Pick Up Line by Hard Spun; MERGER OF EQUALS, f, 3, BEL, Mcl 25000, 5-12, 6f, 1:14 3/5. B-Fred W. Hertrich III (NY.). $185,000 2021 FTMTYO.

Union Rags–Who’s in Town by Speightstown; WET MY BEAK, f, 3, PIM, Mcl 40000, 5-12, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.).

New Year’s Day–Mystic Miracle (GB) by Dalakhani (IRE); MYSTIC KAT, c, 4, BTP, Mcl 12500, 5-12, 1mT, 1:38 2/5. B-Blazing Forest Stable (KY.).

Not This Time–Leigha Renee by Mizzen Mast; OUT OF SIGHT, f, 4, BEL, Msw, 5-12, 1mT, 1:35 . B-Hilltop Stables (NY.). $4,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2020 OBSSUM.

Temple City–Ch Ch Cherry Bomb by Not for Love; KICK OUT THE JAMS, f, 4, BTP, Mcl 12500, 5-12, 1mT, 1:38 2/5. B-Rock Talk Farm LLC (KY.).

Uncle Lino–La Gran Ruby ($331,152), by Compadre; LA LENA, f, 4, PEN, Mcl 10000, 5-11, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-American Classic Thoroughbreds L.L.C. (PA.).