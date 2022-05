North American Maiden Winners May 2

Creative Cause–And You Can by Istan; DECISIVE CAUSE, f, 3, PRX, Mcl 25000, 5-2, 6f, 1:12 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $2,000 ’20 KEESEP.

Maclean’s Music–Hi Beautiful by Snow Ridge; MACLEAN’S BELLA, f, 3, TUP, Moc 30000, 5-2, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $30,000 ’20 KEESEP; $52,000 2021 FTCJUN. *1/2 to Sun and Moon ($396,103).

Outwork–Twice Blessed by Bodemeister; OUTWORKTHEOKIEGIRL, f, 3, WRD, Mcl 7500, 5-2, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Scott Pierce (OK.). $26,000 ’20 FTKOCT.

Street Sense–To the Brim by Ascot Knight; KNIGHT LEGEND, c, 3, PRX, Mcl 25000, 5-2, 6f, 1:12 2/5. B-Two Sisters’ Farm, Inc. (PA.). $20,000 ’20 FTKOCT; $240,000 2021 FTMTYO. *1/2 to Duff (MSW$399,758).

Tactical Cat–Silver Share by Silver Charm; FIGHTINGTEMPTATION, f, 3, WRD, Msw, 5-2, 1m, 1:40 4/5. B-Forrest Hills Farm LLC (OK.).

War Dancer–Contender’s Queen by Strong Contender; QUEENS DANCER, f, 3, FL, Msw, 5-2, 4 1/2f, :54 . B-Linda K Dixon & Hector M Alejandro (NY.).

Runhappy–Cost by Pulpit; KOLSCH, g, 4, TDN, Msw, 5-2, 6f, 1:13 2/5. B-Bradley W. Purcell (KY.). $75,000 ’18 KEENOV.

Dramedy–Archemist by Arch; KYEMBEA, g, 5, WRD, Mcl 15000, 5-2, 6f, 1:11 4/5. B-John James Revocable Trust (OK.).

Sidney’s Candy–Fantasy (GB) by Cadeaux Genereux (GB); BUHM’S CANDY BOY, g, 5, TUP, Moc 30000, 5-2, 1mT, 1:39 1/5. B-Mark Tatch (CA.). $2,500 ’18 BESJAN. *1/2 to Hobbits Hero ($318,073).