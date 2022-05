North American Maiden Winners May 3

Brody’s Cause–Protective Shield by Lookin At Lucky; FRIEDER FANATIC, f, 3, PRX, Mcl 16000, 5-3, 6f, 1:14 . B-Redmon Farm, LLC (KY.). $17,000 ’20 KEESEP; $55,000 2021 OBSSUM.

Classic Empire–Undeterred by More Than Ready; KYNLIE’S EMPIRE, f, 3, TUP, Mcl 15000, 5-3, 1m, 1:38 . B-Alastar Thoroughbred Company LLC (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Ghaaleb–St. Louis City by City Place; GHAALEB’S CITY, f, 3, FAN, Msw, 5-3, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-William P Stiritz (IL.).

Kantharos–Princess Julia by Distorted Humor; BABY QUINN, c, 3, CD, Mcl 30000, 5-3, 6f, 1:12 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $35,000 ’20 FTYRLS; $140,000 2021 OBSMAR.

Kantharos–Sue’s Sweet Sioux by Indian Charlie; SINNIN N GRINNIN, f, 3, WRD, Msw, 5-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-CresRan LLC (OK.).

Sayaad–Frieda Zamba by Surf Cat; SAYAAD AIN’T SO, f, 3, WRD, Mcl 15000, 5-3, 6f, 1:12 4/5. B-Pat Swan (OK.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Street Sense–Archstone by Arch; CURBSTONE, c, 3, CD, Msw, 5-3, 1 1/4m, 2:06 2/5. B-Patricia L. Moseley (KY.). *1/2 to Mission Driven (SP$286,682) *1/2 to Proctor’s Ledge (MG2$768,168).

Verrazano–Poutycat by Bluegrass Cat; GIDDY UP ZOEY, f, 3, BTP, Mcl 5000, 5-3, 6f, 1:14 2/5. B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Warrior’s Reward–Elizabeth Earley by English Channel; EARLEY ROSE, f, 3, CD, Mcl 30000, 5-3, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Dr. Wilfrid Robinson & Limestone Thoroughbreds (KY.).

Northern Causeway–Fleet Royale by Northern Afleet; REBEL ROYAL, g, 4, MNR, Msw, 5-2, 5f, 1:00 4/5. B-Marco Antonio Gonzalez (CA.).

Three Hour Nap–Rendlake Lady by Posse; RENDLAKE, m, 5, FAN, Mcl 4000, 5-3, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Kenneth Hutchens (IL.).