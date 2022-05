North American Maiden Winners May 5

Girvin–The Shady Lady by Quality Road; DEVIOUS DAME, f, 2, CD, Msw, 5-5, 5f, :58 . B-Ocala Stud, Joseph M. O’Farrell III,David O’Farrell, et al. (FL.). $240,000 2022 OBSMAR. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Uncaptured–Sense When by Street Sense; NIC’S STYLE, f, 2, GP, Msw, 5-5, 4 1/2f, :51 1/5. B-D’Oyen Thoroughbreds LLC (FL.). $25,000 ’21 OBSYRL.

Arrogate–Popover by Lookin At Lucky; SENSON, f, 3, LRL, Mcl 40000, 5-5, 5 1/2fT, 1:04 . B-Bob Baffert (KY.). $26,000 2021 FTMTYO.

Atreides–Arch Enemy by Arch; BIG BLUE LINE, c, 3, CD, Mcl 75000, 5-5, 1 1/16m, 1:43 2/5. B-Barak Farm (MD.). $25,000 ’20 KEEJAN.

Boys At Tosconova–Full of Gut (MSP$315,145), by Full Mandate; NOVA LOVES A FIGHT, g, 3, BEL, Mcl 25000, 5-5, 1m, 1:40 2/5. B-Arindel (NY.). $4,000 ’20 OBSOCT.

Central Banker–Bisou Francais by Curlin; MY HANDSOME MAN, c, 3, CT, Msw, 5-4, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $1,200 ’20 OBSOCT.

Congrats–Bourbon Warfare by Colonel John; AIR MEDAL, c, 3, CT, Msw, 5-4, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.).

Creative Cause–Sunshineofthenile by Sea the Stars (IRE); MIA CAMILA, f, 3, GP, Moc 40000, 5-5, a7 1/2fT, 1:29 . B-Haras Los Samanes Polo & Racing (FL.).

Custom for Carlos–Elsie Lucille by Lord Avie; CARLOS LOVES TEE, f, 3, EVD, Mcl 12500, 5-4, 7 1/2fT, 1:35 1/5. B-Keith Hernandez, Earl Hernandez & John Duvieilh (LA.).

Hard Aces–Athenamore by Touch Gold; MORE HARDER, g, 3, EVD, Mcl 7500, 5-4, 1m, 1:42 1/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.).

Maclean’s Music–Miss Fontana by Classic Account; SUGAR GRAY LEONARD, c, 3, LRL, Msw, 5-5, 7f, 1:24 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP; $100,000 2021 FTMTYO.

More Than Ready–Painter’s Muse (GB) by Smart Strike; JAMES JONES, c, 3, CD, Msw, 5-5, 1 1/8mT, 1:49 4/5. B-White Birch Farm, Inc. (KY.).

Overanalyze–Aunt Sally by Uncle Mo; OVERTHOUGHT, g, 3, IND, Mcl 12500, 5-4, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.).

Street Magician–Heaven Knows What by Holy Bull; WHENIGETTOHEAVEN, g, 3, LRL, Msw, 5-5, 5 1/2fT, 1:03 . B-R. Larry Johnson (MD.).

Street Sense–My Way by Unbridled’s Song; MAKE WAY, c, 3, CT, Msw, 5-4, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $250,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Sinatra ($354,317) *1/2 to J Serino (SW$256,548).

Bodemeister–Full Moon Frolic by Vindication; BALTASAR, g, 4, BEL, Msw, 5-5, 7f, 1:23 1/5. B-Mike Pietrangelo & Liz Crow (KY.). $25,000 ’18 KEENOV.

Court Vision–Just Like Shay by Mineshaft; KAITLYN’S COURT, f, 4, EVD, Mcl 7500, 5-5, 1m, 1:43 3/5. B-Allen Guillotte Jr (LA.).

Munnings–Quick Click by Tiznow; QUICK MUNNY, f, 4, CD, Mcl 50000, 5-5, 6f, 1:09 2/5. B-Eric Antonio Delvalle (KY.). $37,000 ’19 KEESEP; $100,000 2020 OBSSPR.

Storm Wolf–Regal Madame by Colonel John; REGAL JORDAN, f, 4, CT, Mcl 5000, 5-4, 4 1/2f, :54 . B-Mary K. Haire (FL.).