North American Maiden Winners May 8

Brave Dave–Crypto Good by Good and Tough; BRAVE OLLIE, f, 3, EVD, Mcl 12500, 5-7, 5f, :59 4/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Clubhouse Ride–Artistic Sway by Munnings; NEVER SWAY, f, 3, SA, Mcl 50000, 5-8, 6f, 1:13 3/5. B-Harris Farms (CA.). $10,500 ’20 CALMIX.

Declaration of War–Honor Your Gift by Sightseeing; THEREARENORULES, f, 3, GP, Msw, 5-8, a1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Willow Lane Stables (KY.).

Distorted Humor–Secrets Shared by Street Cry (IRE); DISTORTED SECRETS, f, 3, OP, Mcl 30000, 5-8, 1m, 1:38 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $55,000 ’20 KEESEP.

First Samurai–Prieta by Bernardini; LEE ANN’S WARRIOR, g, 3, GP, Mcl 12500, 5-8, a5 1/2f, 1:05 4/5. B-Ballyfair Bloodstock (KY.). $35,000 ’19 KEENOV; $62,000 ’20 FTKOCT.

Gamble’s Exchange–American Castle by Quiet American; AMERICAN GAMBLE, f, 3, WO, Moc 40000, 5-8, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Ivan Dalos (ON.).

Giant Gizmo–I Dream of Dixie by Dixieland Band; DIXIE MORNING, f, 3, WO, Moc 40000, 5-8, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-C. Scott Abbott Racing Stable (ON.).

Holy Boss–Heart Seeker by Not for Love; RHUMJAR, g, 3, MTH, Mcl 25000, 5-8, 6f, 1:10 2/5. B-Candyland Farm (MD.). $8,000 ’20 FTMYRL.

Jay Gatsby–Miss Newfie by Newfoundland; ANGELA’S CELERITY, f, 3, LAD, Mcl 5000, 5-8, 6f, 1:14 3/5. B-James Hanna (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Klimt–Reggae Song by Speightstown; NIXANEFF, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-8, a5 1/2f, 1:05 2/5. B-Carolyn Vogel (KY.). $31,000 ’19 KEENOV; $2,000 ’20 OBSOCT; $30,000 2021 OBSSUM.

Lookin At Lucky–Ambleside Park by Fusaichi Pegasus; LOOKWHOGOTLUCKY, c, 3, LS, Mcl 7500, 5-8, 1m, 1:41 1/5. B-George Gilbert (KY.). $115,000 ’20 KEESEP.

Micromanage–Pinot Grigio (SW$253,571), by Unbridled Jet; ONE TIME WILLARD, g, 3, MTH, Msw, 5-8, 5 1/2f, 1:04 . B-Barrister Breeding LLC (NJ.).

Noble Mission (GB)–Quickfire (GB) by Dubai Millennium (GB); LORD GATLING, g, 3, BEL, Mcl 40000, 5-8, 7f, 1:23 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $25,000 ’20 KEESEP.

Not This Time–Lucky Winner by Curlin; ANATOLIAN, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-8, a7 1/2fT, 1:31 4/5. B-Springland Farm (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Not This Time–Bittersweet Ride by Candy Ride (ARG); HIS TIME, g, 3, WO, Msw, 5-8, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Saintsbury Farms Inc. (ON.). $220,000 ’20 KEESEP.

Outwork–Worth Fighting For by Broken Vow; OUR FREEDOM, c, 3, LRL, Mcl 16000, 5-8, 1m, 1:39 . B-Rockridge Stud, LLC & Outwork Syndicate (NY.). $25,000 ’19 FTNOCT; $12,000 2021 FTMWIN. *1/2 to T Loves a Fight(MSW$743,144).

Practical Joke–Allshewrote by Monarchos; ESSENTIAL BUSINESS, f, 3, SRP, Msw, 5-8, 4 1/2f, :52 3/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.).

Square Eddie–Paleo (IRE) by Indian Ridge (IRE); PALEO’S PRINCESS, f, 3, SA, Mcl 50000, 5-8, 6fT, 1:10 1/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). $23,000 ’20 FTCYRL.

Teuflesberg–Ave Ravina by Southern Image; VALLELUJAH, f, 3, BEL, Msw, 5-8, 6f, 1:12 2/5. B-Carolyn Karlson (NY.).

Texas Ryano–Artie’s Mint by Artie Schiller; CAROLYN’S WAY, f, 3, GG, Mcl 12500, 5-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Williamson Racing, LLC (CA.).

Commander’s Shoes–Desi Dawn by Teton Forest; WARNING LABEL, g, 4, OP, Mcl 20000, 5-8, 6f, 1:11 3/5. B-Robert N. Cline (AR.).

Empire Maker–Pretty City by Carson City; VALLEY VISTA, g, 4, HAW, Mcl 25000, 5-8, 6f, 1:11 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $175,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Lear’s Princess(G1$491,870) *1/2 to Pretty City Dancer(G1$286,344).

Frosted–Mistical Plan (G1$816,790), by Game Plan; CALLE OCHO, f, 4, WO, Msw, 5-8, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Blue Heaven Farm (KY.). *1/2 to Delta Outlaw($272,603).

Idiot Proof–Mood Route by Mud Route; CITY GLITTER, f, 4, GG, Mcl 16000, 5-8, 5fT, :59 . B-Jerry Martin & Margaret Martin (CA.).

Laoban–Quietly Elegant by Quiet American; ELEGANT LAOBAN, f, 4, BEL, Mcl 25000, 5-8, 1m, 1:39 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $10,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Pure Attitude($421,220).

Markaz (IRE)–My Lucky Liz (IRE) by Exceed and Excel (AUS); LANSDOWNE (GB), g, 4, SA, Msw, 5-8, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Tom Radley (GB.). 16,000GBP ’19 GUKAUG. *1/2 to Twilight Jet (IRE)(G3).

Marking–Desert Lady by Desert God; PHANTOMOFTHEOPERE, g, 4, SRP, Mcl 15000, 5-8, 4 1/2f, :53 . B-Cleber J Massey (NM.).

Square Eddie–Shortbread Scotty by Bluegrass Cat; SQUARE CAT, g, 4, SA, Msw, 5-8, 1mT, 1:38 3/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). $110,000 ’19 FTCYRL.

Unionize–Heat Wave by Unusual Heat; UNION WAVE, g, 4, GG, Msw, 5-8, 1m, 1:38 2/5. B-Timothy Francis O’Leary (CA.).