North American Maiden Winners May 9

Boys At Tosconova–Evangeline’s Hope by City Zip; BOY I HOPE SO, g, 3, FL, Mcl 11000, 5-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Barry R. Ostrager (NY.).

Divining Rod–Gazeley by First Defence; CLIMBER, f, 3, IND, Msw, 5-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Dawn Martin (IN.).

Mastery–Mrs. Appeal by Successful Appeal; SUNNY LANE, f, 3, IND, Msw, 5-9, 1m, 1:40 . B-Arthur St George & Lee Mauberret (KY.). $65,000 ’20 FTKFEB.

Mineshaft–Chase Me Now by Tiznow; MARGIN OF AIR, g, 3, PRX, Mcl 25000, 5-9, 1m, 1:40 4/5. B-Everest Stables Inc. (PA.).

Mohaymen–Erica’s Melody by Unbridled’s Song; SHE RANUP THE AMEX, f, 3, IND, Mcl 6250, 5-9, 1m, 1:42 3/5. B-Justice Farm & Greg Justice (KY.).

Uncle Lino–Poplar Springs by Tiznow; GOGEES, g, 3, PRX, Mcl 40000, 5-9, 6f, 1:11 3/5. B-Jennifer Petrillo (PA.). $2,500 ’19 FTMWIN.

Bustin Stones–Hout Bay by Harlan’s Holiday; ZIRCON, g, 4, FL, Msw, 5-9, 4 1/2f, :52 1/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). *1/2 to No Deal($319,245).

Optimizer–Araksia by Langfuhr; VICIOUS VELMA, f, 4, LAD, Mcl 12500, 5-9, 1m 70y, 1:46 . B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’18 KEENOV.