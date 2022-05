North American Non-Graded Stakes Results May 1

WOODSTOCK S., WO, $99,793, 3YO, 6F, 5-1.

NOBALS, g, 3, Noble Mission (GB)–Pearly Blue, by Empire Maker. ($3,500 ’20 FTKOCT). O-Patricia’s Hope LLC, B-Dr John A Chandler (KY), T-Larry Rivelli, J-Rafael Manuel Hernandez, $58,359.

All in Sync, c, 3, Maclean’s Music–System Time, by Girolamo. ($43,000 ’19 KEENOV; $310,000 2021 OBSSPR). O-Orr, Ed and Orr, Susie, B-Philip J Steinberg (KY), $19,453.

Ironstone, c, 3, Mr Speaker–Casey’s Dreamin’, by Unbridled’s Song. (C$7,000 ’20 ONTSEP). O-Tequesta Racing Inc and Jupiter Leasing Co, B-Kingview Farms (ON), $12,839.

Also Ran: Determined Kingdom, Unraptured, Silent Runner, Victory Jet.

Winning Time: 1:08 (ft)

Margins: 2 3/4, 3, 2 1/4.