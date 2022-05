North American Non-Graded Stakes Results May 12

J. WILLIAM PETRO MEMORIAL H., TDN, $75,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 5-12.

7—

CALI DREAM, m, 8, Cowboy Cal–Afternoon Dreams, by Afternoon Deelites. O-Jerry Laria, B-Robert Gorham & Mast Thoroughbreds L (OH), T-Gary L. Johnson, J-Fernando Salazar Becerra, $45,000.

3—

Sally Strong, m, 5, Strong Mandate–Tantamount, by Lemon Drop Kid. O-John J Sugar, B-John J Sugar (OH), $15,000.

10—

Market Success, m, 6, Giant Oak–Street Success, by Street Cry (IRE). O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), $7,500.

Also Ran: She’s Crafty, Edge of Night, Ballroom Blitz, High Fire, Windy Lu Who, Queen High, Grizabella.

Winning Time: 1:47 3/5 (ft)

Margins: NO, 1, NK.