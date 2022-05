North American Non-Graded Stakes Results May 3

HIGHLAND ICE S., WRD, $51,000, 3YO/UP, 6F, 5-3.

1—

DAME PLATA, g, 6, Cross Traffic–Dana’s Lucky Lady, by Lucky Lionel. ($35,000 ’17 MINAUG). O-Sachdev, Ann and Bravo, Lori, B-Sugarland Thoroughbreds, LLC (MN), T-Francisco Bravo, J-Alberto Pusac, $30,000.

2—

Shannon C, g, 7, Latent Heat–Miranda Diane, by Fistfite. O-B and S Racing (Bozarth and Smith), B-B & S Racing (OK), $11,000.

3—

Best of Greeley, g, 7, Greeley’s Conquest–Golden Striker, by Langfuhr. O-Greg Frye, B-Millard R Seldin Rev Trust (KY), $5,500.

Also Ran: Haydens Havoc, Box Seat.

Winning Time: 1:09 3/5 (sy)

Margins: 1, HF, 4 3/4.