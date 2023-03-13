March 13, 2023

Parx Racing At a Glance March 13

March 13, 2023 Brisnet Staff At a Glance, Data Reports 0

PARX RACING AT A GLANCE
 
Avg. Winning Odds: 4.58 – 1
Favorite Win%: 38%, Favorite Itm%: 74%
 
EXOTICS PAYOFF
Exacta68.06
Daily Double68.31
Trifecta394.71
Pick 3532.86
Superfecta2,521.50
Pick 43,236.67
Pick 5 Jackpot41,775.83
TRACK BIAS MEET(01/02 – 03/08)
Distance #
Race		 %
Wire		 Best
Style		 Best
Posts
6.0fDirt 94 33% E Outside
6.5fDirt 50 38% E Inside
1m 70yDirt 68 32% E Rail/Ins
TRACK BIAS WEEK(03/02 – 03/08)
Distance #
Race		 %
Wire		 Best
Style		 Best
Posts
6.0fDirt 12 17% E/P Rail/Ins
6.5fDirt 8 38% E/P Inside
1m 70yDirt 10 30% E Middle
Who’s HOT, Who’s NOT
 
HOT TRAINERS Starts WinsPlace ShowAvg.
Odds		 Winning
Favorites		 ’22-‘ 23
Win%
Pino Michael V. 10 4 1 1 3.52 3 24%
Dominguez Mario A. 4 3 0 0 4.30 1 22%
Lee Haleem R. 6 3 0 0 5.52 1 21%
Rodriguez Miguel A. 8 3 0 2 5.85 1 21%
Preciado Guadalupe 3 2 0 0 14.30 1 20%
Castillo Sanchez Angel J. 4 2 0 1 7.45 0 19%
Padilla-Preciado Ernesto 4 2 0 0 5.93 1 12%
Lynch Cathal A. 5 2 0 0 11.48 2 24%
Hawthorne Bobbi Anne 6 2 1 0 5.50 0 15%
 
HOT JOCKEYS Starts WinsPlace ShowAvg.
Odds		 Winning
Favorites		 ’22-‘ 23
Win%
Pennington Frankie 14 4 1 1 5.68 2 22%
Hernandez Andy 10 3 1 1 7.93 2 15%

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