Parx Racing At a Glance March 13

|PARX RACING AT A GLANCE
|Avg. Winning Odds: 4.58 – 1
|Favorite Win%: 38%, Favorite Itm%: 74%
|EXOTICS
|PAYOFF
|Exacta
|68.06
|Daily Double
|68.31
|Trifecta
|394.71
|Pick 3
|532.86
|Superfecta
|2,521.50
|Pick 4
|3,236.67
|Pick 5 Jackpot
|41,775.83
|
|
|Who’s HOT, Who’s NOT
|HOT TRAINERS
|Starts
|Wins
|Place
|Show
|Avg.
Odds
|
Winning
Favorites
|
’22-‘
23
Win%
|Pino Michael V.
|10
|4
|1
|1
|3.52
|3
|24%
|Dominguez Mario A.
|4
|3
|0
|0
|4.30
|1
|22%
|Lee Haleem R.
|6
|3
|0
|0
|5.52
|1
|21%
|Rodriguez Miguel A.
|8
|3
|0
|2
|5.85
|1
|21%
|Preciado Guadalupe
|3
|2
|0
|0
|14.30
|1
|20%
|Castillo Sanchez Angel J.
|4
|2
|0
|1
|7.45
|0
|19%
|Padilla-Preciado Ernesto
|4
|2
|0
|0
|5.93
|1
|12%
|Lynch Cathal A.
|5
|2
|0
|0
|11.48
|2
|24%
|Hawthorne Bobbi Anne
|6
|2
|1
|0
|5.50
|0
|15%
|HOT JOCKEYS
|Starts
|Wins
|Place
|Show
|Avg.
Odds
|
Winning
Favorites
|
’22-‘
23
Win%
|Pennington Frankie
|14
|4
|1
|1
|5.68
|2
|22%
|Hernandez Andy
|10
|3
|1
|1
|7.93
|2
|15%
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