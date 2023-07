Charles Town At a Glance July 10

TRACK BIAS MEET(01/04 – 07/08)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 4.5fDirt 277 52% E Middle 7.0fDirt 175 35% E Middle 1 1/16mDirt 53 30% E Outside

TRACK BIAS WEEK(07/02 – 07/08)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 4.5fDirt 13 77% E Middle 7.0fDirt 6 50% E Middle 1 1/16mDirt 2 0% E/P Middle