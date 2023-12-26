Trainer Stats Dec. 26

|Trainer
|Starts
|Wins
|Win %
|Juan Carlos Guerrero
|17
|8
|47
|Steven Specht
|23
|10
|43
|Donald C. MacRae
|22
|9
|41
|Jack Fisher
|20
|8
|40
|William Walden
|18
|7
|39
|Tim Bellasis
|16
|6
|38
|Tina Ramgeet
|16
|6
|38
|Craig Sweeting
|16
|6
|38
|Steve Klesaris
|17
|6
|35
|Ollie L. Figgins, III
|20
|7
|35
|Carlos A. Mancilla
|43
|15
|35
|Brandon L. Kulp
|35
|12
|34
|Larry Rivelli
|45
|15
|33
|Ralph E. Nicks
|21
|7
|33
|Philip A. Bauer
|28
|9
|32
|Marion L. Cuttino
|16
|5
|31
|Ralph Martinez
|29
|9
|31
|Ronney W. Brown
|93
|28
|30
|Andy Mathis
|44
|13
|30
|Catherine Day Phillips
|17
|5
|29
|Jack Steiner
|48
|14
|29
|Lacey Gaudet
|38
|11
|29
|William D. Cowans
|28
|8
|29
|Gerald W. Butler
|21
|6
|29
|Kent Knudsen
|46
|13
|28
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