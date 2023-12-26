December 26, 2023

Trainer Stats Dec. 26

December 26, 2023 Brisnet Staff Data Reports 0

Trainer   Starts   Wins   Win %
Juan Carlos Guerrero 17 8 47
Steven Specht 23 10 43
Donald C. MacRae 22 9 41
Jack Fisher 20 8 40
William Walden 18 7 39
Tim Bellasis 16 6 38
Tina Ramgeet 16 6 38
Craig Sweeting 16 6 38
Steve Klesaris 17 6 35
Ollie L. Figgins, III 20 7 35
Carlos A. Mancilla 43 15 35
Brandon L. Kulp 35 12 34
Larry Rivelli 45 15 33
Ralph E. Nicks 21 7 33
Philip A. Bauer 28 9 32
Marion L. Cuttino 16 5 31
Ralph Martinez 29 9 31
Ronney W. Brown 93 28 30
Andy Mathis 44 13 30
Catherine Day Phillips 17 5 29
Jack Steiner 48 14 29
Lacey Gaudet 38 11 29
William D. Cowans 28 8 29
Gerald W. Butler 21 6 29
Kent Knudsen 46 13 28

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