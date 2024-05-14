Trainer Stats May 14

|Trainer
|Starts
|Wins
|Win %
|Gregory D. Sacco
|37
|16
|43
|Larry Rivelli
|41
|17
|41
|Timothy C. Kreiser
|35
|14
|40
|Jeffrey L. Greenhill
|18
|7
|39
|Stephen G. Trevino
|24
|9
|38
|Jorge Rosales
|27
|10
|37
|Sherry Armstrong
|33
|12
|36
|James M. Watkins
|36
|13
|36
|Justin Jeansonne
|26
|9
|35
|Todd W. Fincher
|44
|15
|34
|Manuel Badilla
|39
|13
|33
|Andy Gladd
|30
|10
|33
|Steve Henson
|18
|6
|33
|Todd McKenna
|15
|5
|33
|Brad H. Cox
|141
|46
|33
|Alejandro Olais Mendieta
|19
|6
|32
|William Walden
|19
|6
|32
|Michael V. Pino
|48
|15
|31
|Michele Boyce
|16
|5
|31
|Benny R. Feliciano
|16
|5
|31
|Juan Carlos Avila
|42
|13
|31
|Wesley A. Ward
|70
|21
|30
|Steve M. Sherman
|60
|18
|30
|Bonnie Birzer
|20
|6
|30
|Chad C. Brown
|158
|47
|30
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