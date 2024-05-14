May 14, 2024

Trainer Stats May 14

May 14, 2024 Brisnet Staff Data Reports 0

Trainer   Starts   Wins   Win %
Gregory D. Sacco 37 16 43
Larry Rivelli 41 17 41
Timothy C. Kreiser 35 14 40
Jeffrey L. Greenhill 18 7 39
Stephen G. Trevino 24 9 38
Jorge Rosales 27 10 37
Sherry Armstrong 33 12 36
James M. Watkins 36 13 36
Justin Jeansonne 26 9 35
Todd W. Fincher 44 15 34
Manuel Badilla 39 13 33
Andy Gladd 30 10 33
Steve Henson 18 6 33
Todd McKenna 15 5 33
Brad H. Cox 141 46 33
Alejandro Olais Mendieta 19 6 32
William Walden 19 6 32
Michael V. Pino 48 15 31
Michele Boyce 16 5 31
Benny R. Feliciano 16 5 31
Juan Carlos Avila 42 13 31
Wesley A. Ward 70 21 30
Steve M. Sherman 60 18 30
Bonnie Birzer 20 6 30
Chad C. Brown 158 47 30

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