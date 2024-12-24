December 25, 2024

Trainer Stats Dec. 24

December 24, 2024 Brisnet Staff Data Reports 0

Trainer   Starts   Wins   Win %
Jean L. Adorno 17 8 47
Larry Rivelli 47 20 43
Wade Rarick 19 8 42
Cynthia E. McKee 17 7 41
Erin C. McClellan 56 21 38
Josue Arce 16 6 38
Jose Silva, Jr. 43 16 37
Eddie Clouston 104 38 37
Mark Glatt 50 17 34
Vann Belvoir 27 9 33
Alan Klanfer 15 5 33
Joan A. Reynolds 15 5 33
Jorge Duarte, Jr. 19 6 32
J. David Braddy 16 5 31
Wesley A. Ward 58 18 31
Jorge R. Abreu 39 12 31
Michael M. Moore 40 12 30
Andy Mathis 30 9 30
Esteban Martinez 20 6 30
Carlos Luis Perez 20 6 30
Nolan Ramsey 27 8 30
Krista Nicole Hetrick 17 5 29
James T. Ryerson 24 7 29
J. Tyler Servis 24 7 29
Jonathan Wong 38 11 29

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