Trainer Stats Dec. 24

|Trainer
|Starts
|Wins
|Win %
|Jean L. Adorno
|17
|8
|47
|Larry Rivelli
|47
|20
|43
|Wade Rarick
|19
|8
|42
|Cynthia E. McKee
|17
|7
|41
|Erin C. McClellan
|56
|21
|38
|Josue Arce
|16
|6
|38
|Jose Silva, Jr.
|43
|16
|37
|Eddie Clouston
|104
|38
|37
|Mark Glatt
|50
|17
|34
|Vann Belvoir
|27
|9
|33
|Alan Klanfer
|15
|5
|33
|Joan A. Reynolds
|15
|5
|33
|Jorge Duarte, Jr.
|19
|6
|32
|J. David Braddy
|16
|5
|31
|Wesley A. Ward
|58
|18
|31
|Jorge R. Abreu
|39
|12
|31
|Michael M. Moore
|40
|12
|30
|Andy Mathis
|30
|9
|30
|Esteban Martinez
|20
|6
|30
|Carlos Luis Perez
|20
|6
|30
|Nolan Ramsey
|27
|8
|30
|Krista Nicole Hetrick
|17
|5
|29
|James T. Ryerson
|24
|7
|29
|J. Tyler Servis
|24
|7
|29
|Jonathan Wong
|38
|11
|29
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